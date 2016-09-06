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Малкин надеется на поддержку питтсбургских фанатов во время матча с канадцами

Спорт
6 сентября, 14:09 дата обновления: 6 сентября, 14:31 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Сборная России сыграет с канадцами в рамках подготовки к Кубку мира 14 сентября
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной России и "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин надеется, что болельщики в Питтсбурге поддержат его во время выставочного матча с командой Канады. Об этом он рассказал журналистам.

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Сборная России сыграет с канадцами в рамках подготовки к Кубку мира 14 сентября. В составе канадцев также играет форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби.

"Когда я буду выходить на лед, будут поддерживать, когда он - освистывать (смеется). Будет дружелюбная атмосфера: того же Овечкина в Питтсбурге уважают, он один из лучших игроков НХЛ, - сказал Малкин. - Когда плей-офф - его освистывают. Но здесь встречаются две страны, поэтому никакого негатива не будет, Овечкина это даже больше заведет".

Малкин также сообщил, что тренер "Питтсбурга" Сергею Гончару поздно сделали предложение войти в тренерский штаб сборной России на Кубок мира.

В середине июля Гончар сообщил ТАСС, что у него был разговор с Федерацией хоккея России на предмет работы в сборной России во время Кубка мира, но на тот момент он уже договорился с клубом, что будет работать с молодежью "пингвинов".

"У него до этого была договоренность, слишком поздно сделали ему предложение. Если бы чуть пораньше оно было, то он может и согласился. Сейчас он в "Питтсбурге" работает с молодежью", - сказал Малкин. На тренировках сборной России Малкин действует на левом краю, хотя является номинальным центральным нападающим.

"Для меня есть разница, где играть. Был опыт, когда меня иногда ставили в край, но последние три года я играю в центре. За такой короткий срок тяжело перестроиться, поскольку эта смена предполагает другие функции при игре в обороне, а когда переходишь в атаку, то первый выдвигаешься. Конечно, где тренер скажет, там я и буду играть, но хотелось бы играть в центре", - отметил Малкин.

Форвард отметил, что ему комфортно играть в звене с Николаем Кулеминым, с которым он играл еще в магнитогорском "Металлурге".

"Надеюсь, у нас получится хорошая тройка. Мы с ним хорошо знакомы, понимаем игру друг друга, нашли общий язык. Наши старые связки возобновятся. Мне он нравится как игрок, выполняет большой объем работы, видите сами, как он выкладывается на 200 процентов", - отметил Малкин.

 

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