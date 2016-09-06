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Сборная Узбекистана выйдет на матч отбора ЧМ-2018 с траурными лентами в память о Каримове

Спорт
6 сентября, 14:40 UTC+3 БИШКЕК БИШКЕК 6, сентября. /ТАСС
Ислам Каримов скончался 2 сентября в Ташкенте на 79-м году жизни
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БИШКЕК, 6 сентября. /ТАСС/. Футболисты сборной Узбекистана сыграют против команды Катара в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с траурными повязками в память о скончавшемся президенте страны Исламе Каримове. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Узбекистана.

Ислам Каримов скончался 2 сентября в Ташкенте на 79-м году жизни.

Встреча между сборными Узбекистана и Катара пройдет в Дохе в 19:00 мск.

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Темы
ЧМ-2018 по футболу Умер Ислам Каримов
Персоны
Каримов, Ислам Абдуганиевич
Страны
Узбекистан
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