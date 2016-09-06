Страны СНГ создадут единую базу фанатов-нарушителей перед ЧМ-2018 в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Министерства внутренних дел стран СНГ объединят информационные базы с данными болельщиков-правонарушителей в преддверии Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Об этом сообщил журналистам глава МВД РФ Владимир Колокольцев после заседания Совета министров внутренних дел стран Содружества, на котором было подписано соответствующее соглашение.

"В каждом государстве СНГ имеется информация на определенное количество лиц, которые склонны к таким видам правонарушений, поэтому мы приняли решение объединить наши возможности для обмена такими данными", - сказал Колокольцев.

По его словам, эта мера позволит проводить спортивные мероприятия на более высоком уровне безопасности. "Данная тема для нас становится особенно актуальной в связи с приближением ЧМ-2018, который будет проводиться в РФ. Эта мера позволит обмениваться данными потенциальных нарушителей, которые склонны омрачить любое спортивно- зрелищное мероприятие", - пояснил глава МВД.

Колокольцев напомнил, что в России такая база уже создана и находится в публичном доступе. "Она размещается на сайте МВД. Этим гражданам запрещен вход в места проведения спортивных состязаний из-за совершения ими конкретных правонарушений, российское законодательство позволяет нам это делать", - сказал министр.

База на неблагонадежных болельщиков будет создана Бюро по координации борьбы с организованной преступностью на территории стран СНГ.