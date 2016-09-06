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Страны СНГ создадут единую базу фанатов-нарушителей перед ЧМ-2018 в России

Спорт
6 сентября, 14:58 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 6, сентября. /ТАСС
База на неблагонадежных болельщиков будет создана Бюро по координации борьбы с организованной преступностью на территории стран СНГ
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Министерства внутренних дел стран СНГ объединят информационные базы с данными болельщиков-правонарушителей в преддверии Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Об этом сообщил журналистам глава МВД РФ Владимир Колокольцев после заседания Совета министров внутренних дел стран Содружества, на котором было подписано соответствующее соглашение.

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"В каждом государстве СНГ имеется информация на определенное количество лиц, которые склонны к таким видам правонарушений, поэтому мы приняли решение объединить наши возможности для обмена такими данными", - сказал Колокольцев.

По его словам, эта мера позволит проводить спортивные мероприятия на более высоком уровне безопасности. "Данная тема для нас становится особенно актуальной в связи с приближением ЧМ-2018, который будет проводиться в РФ. Эта мера позволит обмениваться данными потенциальных нарушителей, которые склонны омрачить любое спортивно- зрелищное мероприятие", - пояснил глава МВД.

Колокольцев напомнил, что в России такая база уже создана и находится в публичном доступе. "Она размещается на сайте МВД. Этим гражданам запрещен вход в места проведения спортивных состязаний из-за совершения ими конкретных правонарушений, российское законодательство позволяет нам это делать", - сказал министр.

База на неблагонадежных болельщиков будет создана Бюро по координации борьбы с организованной преступностью на территории стран СНГ.

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