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Комиссия ОКР рассмотрит дорожную карту по борьбе с допингом 8 сентября

Спорт
6 сентября, 15:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
Президент России Владимир Путин 22 июля предложил ОКР создать независимую общественную комиссию по контролю за борьбой с допингом
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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Комиссия Олимпийского комитета России (ОКР) по борьбе с допингом под руководством Виталия Смирнова рассмотрит дорожную карту дальнейшей работы на заседании 8 сентября. Об этом ТАСС сообщил член комиссии, руководитель юридического комитета ОКР Сергей Шахрай.

"Послезавтра у нас будет заседание, уже второе по счету. На нем будет рассмотрена дорожная карта с раздачей поручений, модель наших действий. Нам надо построить систему, исключающую повторение подобных событий и предложения по реформированию мировой антидопинговой системы, которая тоже не совершенна", - сказал Шахрай.

Президент России Владимир Путин 22 июля предложил ОКР создать независимую общественную комиссию по контролю за борьбой с допингом. 25 июля исполком ОКР утвердил Смирнова в должности главы данной комиссии. Смирнов сообщил, что в состав комиссии войдут представители международных федераций, известные спортсмены и представители СМИ.

18 июля независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждается, что метод по замене допинг-проб в России применялся на протяжении нескольких лет, всего в системе были задействованы атлеты из 30 видов спорта.

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