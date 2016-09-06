Титов: СД ФК "Динамо" может пройти на следующей неделе, изменения в руководстве возможны

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Заседание совета директоров московского футбольного клуба "Динамо", на котором будет назначен новый спортивный директор, скорее всего, состоится на следующей неделе. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров клуба первый заместитель президента-председателя правления Банка ВТБ Василий Титов.

Спортивный директор "Динамо" Роман Орещук покинул клуб. Сотрудничество между клубом и специалистом было прекращено по обоюдному согласию сторон.

"Думаю, что совет директоров пройдет на следующей неделе, после динамовской конференции, которая состоится 8-9 сентября, там произойдут большие перемены", - сказал Титов. - Не исключаю, что и в клубе могут быть перемены, но, возможно, не сразу - не на следующей, а через неделю. Но пока я бы не стал торопиться, гадать не будем".

Нынешний состав совета директоров был сформирован в мае 2016 года. Его председателем был избран на тот момент глава общества "Динамо" Владимир Проничев, в него вошли первый заместитель председателя общества "Динамо", генеральный директор клуба Сергей Сысоев, начальник отдела международного, экономического и гуманитарного сотрудничества общества "Динамо" Дмитрий Шелепин, и председатель правления "БМ-Банка" Геннадий Солдатенков. По итогам прошлого сезона "Динамо" впервые в истории покинуло высший дивизион чемпионата России.

В начале июня Орещук был назначен спортивным директором клуба. 5 августа официальный сайт общества объявил об уходе Проничева с поста председателя спортивного общества.