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Хоккейная академия "Авангард" в Омске будет введена в сентябре 2018 года

Спорт
6 сентября, 17:05 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров
Трехэтажная хоккейная академия появится в Советском округе Омска
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ОМСК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Хоккейная академия "Авангард" будет введена в строй в сентябре 2018 года. Об этом заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"По хоккейной академии "Авангард" готова рабочая документация, проведены ее экспертизы, получено разрешение на строительство. В начале августа подписан договор подряда, уже весной начнется ее строительство. Не позже сентября 2018 года мы сдадим этот уникальный объект", - заявил Миллер журналистам после открытия в Омске построенного на средства "Газпрома" нового физкультурно- спортивного комплекса с бассейном и многофункциональным спортивным залом.

"Данный ФСК мы построили всего за 9 месяцев, потому что это типовой проект, - сказал глава компании. - Академия "Авангард" - проект штучный, в который вкладывается душа. Он уникален тем, что там будут две ледовые арены, тысяча зрительских мест и 20 тысяч квадратных метров общей площади. Но самое главное, там будет жилой комплекс для ребят и тренеров, которые будут тренироваться и работать в академии".

Торги по поиску генподрядчика прошли в Омске в июле этого года. Их победителем признана петербургская компания "ГРСП "Магнит", которая снизила первоначальную цену на 335 млн. рублей - до 2,26 млрд рублей.

Трехэтажная хоккейная академия появится в Советском округе Омска. На 1-м этаже основного блока разместится основная и тренировочная ледовые арены, на 2-м и 3-м этажах - спортзалы, кафе, блок для релаксации. Рядом разместится 8-этажная гостиница. В академии "Авангард" будут обучаться юные хоккеисты из Сибири и Урала.

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