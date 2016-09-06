Футболист ЦСКА Фернандес вернулся в общую группу и сможет сыграть с "Тереком"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес вернулся в общую группу и сможет принять участие в матче 6-го тура чемпионата России по футболу с "Тереком". Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Фернандес получил повреждение мягких тканей передней поверхности бедра в матче чемпионата страны с "Томью", который прошел 27 августа.

"Сегодня армейцы провели очередное занятие на своей базе в Ватутинках. К работе в общей группе присоединился защитник Марио Фернандес, который получил повреждение в матче с "Томью", - говорится в сообщении. - В ближайшие дни к подготовке к матчу с "Тереком" приступят и футболисты, выступавшие за свои национальные сборные. В полном составе команда должна собраться 8 сентября".

Матч 6-го тура чемпионата страны ЦСКА - "Терек" пройдет 10 сентября на домашнем стадионе армейцев.

Фернандес получил российское гражданство в июле текущего года. Новый главный тренер сборной России Станислав Черчесов пригласил игрока на учебно-тренировочный сбор команды России перед товарищескими матчами с турками, который прошел 31 августа, и ганцами (6 сентября), однако из-за повреждения Фернандес смог прибыть в расположение команды только ради беседы с главным тренером.