Колыванов заявил, что не вел переговоров с московским ФК "Динамо"

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МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Артур Кутуев/. Бывший главный тренер юношеской сборной России и "Уфы" Игорь Колыванов не контактировал с представителями московского "Динамо" по поводу работы в клубе. Об этом он сообщил ТАСС.
Ранее портал Life сообщил, что Колыванов может сменить Юрия Калитвинцева на посту главного тренера "Динамо".
"На данный момент никаких разговоров с руководством клуба не было и ни с кем не общался, поэтому даже не готов что-то комментировать", - сказал Колыванов.
Последней командой Колыванова была "Уфа" (2012-2015), которую он впервые в истории клуба вывел в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ). В 2006 году специалист вместе с юношеской сборной России выиграл чемпионат Европы. На данный момент московское "Динамо" возглавляет турнирную таблицу Футбольной национальной лиги (ФНЛ).