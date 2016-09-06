Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 64.83
€ 72.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чемпион Европы Никита Моргунов возглавил Департамент профессионального баскетбола РФБ

Спорт
6 сентября, 17:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
Ранее этот пост занимал Александр Новожилов
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Бывший игрок сборной России Никита Моргунов стал руководителем Департамента профессионального баскетбола Российской федерации баскетбола (РФБ). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Ранее этот пост занимал Александр Новожилов.

"Мы рады приветствовать Никиту в нашей большой общественной баскетбольной семье, - прокомментировал назначение президент РФБ Андрей Кириленко. - Очень рассчитываем на его спортивный опыт и возлагаем на него большие надежды. А Александра Геннадьевича благодарим за проделанную работу и желаем ему удачи".

Моргунов в составе сборной России становился чемпионом Европы 2007 года, а также серебряным призером чемпионата мира - 1998. Является четырехкратным чемпионом России в составе московского ЦСКА (1994, 1995, 1996, 1997).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
11
"Автомобилист" победил "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ
5
Забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда состоялся в рамках ВЭФ
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Университет в Кемерове проводит проверку из-за фотографий полуголых первокурсников
2
Порошенко оценил убытки Украины от потери российского рынка в $15 млрд
3
Во Франции умерла женщина, которой была сделана первая в мире операция по пересадке лица
4
Минтруд предлагает дополнительно поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет
5
"Объем бедствия сумасшедший": глава Крыма оценил масштаб самостроя на побережье
6
Резервный фонд за август уменьшился до 2,09 трлн рублей
7
Пять машин и мотоцикл столкнулись на северо-востоке Москвы
Темы дня
Реклама