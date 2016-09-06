Чемпион Европы Никита Моргунов возглавил Департамент профессионального баскетбола РФБ

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Бывший игрок сборной России Никита Моргунов стал руководителем Департамента профессионального баскетбола Российской федерации баскетбола (РФБ). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Ранее этот пост занимал Александр Новожилов.

"Мы рады приветствовать Никиту в нашей большой общественной баскетбольной семье, - прокомментировал назначение президент РФБ Андрей Кириленко. - Очень рассчитываем на его спортивный опыт и возлагаем на него большие надежды. А Александра Геннадьевича благодарим за проделанную работу и желаем ему удачи".

Моргунов в составе сборной России становился чемпионом Европы 2007 года, а также серебряным призером чемпионата мира - 1998. Является четырехкратным чемпионом России в составе московского ЦСКА (1994, 1995, 1996, 1997).