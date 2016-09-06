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Арбитраж комитета по этике ФИФА открыл дело против вице-президента федерации Катара

Спорт
6 сентября, 17:43 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 6, сентября. /ТАСС
ФИФА предоставила Аль-Моханнади возможность представить свою позицию и доказательства своей невиновности
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Сауд Аль-Моханнади

Сауд Аль-Моханнади

© EPA/MAST IRHAM

ЖЕНЕВА, 6 сентября. /ТАСС/. Арбитражная палата независимого комитета Международной федерации футбола (ФИФА) по этике открыла дело против вице-президента Федерации футбола Катара Сауда Аль-Моханнади. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Ранее следственная палата независимого комитета ФИФА по этике рекомендовала отстранить на 2,5 года и наложить штраф в размере 20 тысяч швейцарских франков на Аль-Моханнади. Сообщалось, что расследование в отношении Аль-Моханнади связано не с присуждением Катару места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, а с неспособностью должным образом сотрудничать и предоставлять достоверную информацию в следственную палату в рамках другого расследования.

ФИФА предоставила Аль-Моханнади возможность представить свою позицию и доказательства своей невиновности.

Чемпионат мира - 2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря в семи городах Катара: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.

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