Арбитраж комитета по этике ФИФА открыл дело против вице-президента федерации Катара

ЖЕНЕВА, 6 сентября. /ТАСС/. Арбитражная палата независимого комитета Международной федерации футбола (ФИФА) по этике открыла дело против вице-президента Федерации футбола Катара Сауда Аль-Моханнади. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Ранее следственная палата независимого комитета ФИФА по этике рекомендовала отстранить на 2,5 года и наложить штраф в размере 20 тысяч швейцарских франков на Аль-Моханнади. Сообщалось, что расследование в отношении Аль-Моханнади связано не с присуждением Катару места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, а с неспособностью должным образом сотрудничать и предоставлять достоверную информацию в следственную палату в рамках другого расследования.

ФИФА предоставила Аль-Моханнади возможность представить свою позицию и доказательства своей невиновности.

Чемпионат мира - 2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря в семи городах Катара: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.