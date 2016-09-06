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Стадион футбольного клуба ЦСКА получил сертификат высшей категории РФС

Спорт
6 сентября, 17:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
Первый официальный матч на стадионе состоится 10 сентября - ЦСКА в 6-м туре чемпионата России встретится с грозненским "Тереком"
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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Новый стадион московского ЦСКА получил сертификат высшей категории Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

"Сегодня на новом стадионе армейского клуба побывала комиссия по лицензированию РФС. По итогам инспекции арене ЦСКА был выдан сертификат высшей категории", - говорится в сообщении.

Первый официальный матч на стадионе состоится 10 сентября - ЦСКА в 6-м туре чемпионата России встретится с грозненским "Тереком".

Стадион ЦСКА был сдан в эксплуатацию в середине августа, вместимость арены - около 30 тысяч зрителей. Арену на 3-й Песчаной улице (Северный административный округ) начали строить в 2007 году, стоимость ее строительства составила 350 млн долларов. Помимо футбольного стадиона, в комплекс войдут детско-юношеская спортивная школа, музей ФК ЦСКА, гостиница, рестораны и кафе, фирменный магазин атрибутики, медицинский центр. В юго-западной части комплекса была возведена 38-этажная офисная башня в форме футбольного кубка.

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