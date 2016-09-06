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Теннисистка Ана Иванович пропустит остаток сезона из-за травмы

Спорт
6 сентября, 18:03 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 6, сентября. /ТАСС
"Мне очень грустно говорить, но я не смогу продолжить сезон", - написала в Twitter сербская спортсменка
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БЕЛГРАД, 6 сентября. /ТАСС/. Сербская теннисистка Ана Иванович пропустит остаток сезона из-за травмы. Об этом спортсменка заявила на своей странице в социальной сети Twitter.

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"К сожалению, из-за травмы запястья мой врач рекомендовал мне какое-то время провести вне корта, чтобы восстановиться. Также я откладывала операцию на пальце ноги, который я сломала на Открытом чемпионате Австралии в январе прошлого года. Это то, о чем мне надо позаботиться в ближайшие недели. Мне очень грустно говорить, но я не смогу продолжить сезон", - сказала Иванович.

28-летняя Иванович является победительницей турнира серии Большого шлема. В 2008 году она выиграла Открытый чемпионат Франции. Также она побеждала на 15 турнирах, проводимых под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). За свою карьеру сербка 11 недель занимала первую строчку в рейтинге WTA.

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