Гандболистки Постнова и Макеева, пропустившие ОИ-2016 из-за травм, могут выступить на ЧЕ

КРАСНОДАР, 6 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Гандболистки сборной России Ксения Макеева, Людмила Постнова и Полина Горшкова, пропустившие Олимпиаду в Рио-де- Жанейро из-за травм, могут выступить на чемпионате Европы. Об этом сообщил журналистам главный тренер сборной Евгений Трефилов.

Чемпионат Европы по гандболу пройдет с 4 по 18 декабря в Швеции.

Ранее ТАСС со ссылкой на президента Федерации гандбола России (ФГР) Сергея Шишкарева сообщил, что шесть игроков из 15, участвовавших на Олимпийских играх, объявили о завершении выступлений за сборную России. "У нас есть игроки, которые не попали на Олимпиаду, были травмированы. Макеева, Постнова, Горшкова", - отметил Трефилов.

По словам тренера, проблемы с отбором игроков в состав сборной связаны с демографической ямой, которая пришлась на 90-е годы. "Сейчас пишу новый список сборной, 28 человек, это расширенный список, я не могу столько набрать. Едоков много, штыков маловато", - сказал специалист.

Трефилов не озвучил конкретные задачи на европейский турнир. "Планируем навязать борьбу (соперникам на турнире - прим. ТАСС)", - резюмировал он.

Женская сборная России по гандболу завоевала золотые медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Также сборная является серебряным призером Олимпийских игр 2008 года, чемпионом мира 2001, 2005, 2007, 2009 годов, бронзовым призером чемпионата Европы 2006 года, серебряным призером 2000 и 2008 годов.