Матч первенства ФНЛ между "Химками" и "Динамо" перенесен из-за выборов

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Матч 13-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между подмосковными "Химками" и столичным "Динамо", который должен был пройти 17 сентября, перенесен из-за подготовки к выборам в Государственную думу РФ. Об этом сообщается в пресс-релизе лиги.

"Оба стадиона города Химки ("Родина" и "Арена-Химки") будут задействованы при подготовке и проведении выборов в Государственную думу РФ и Московскую областную думу, в соответствии со статьей 5 Регламента турнира, встреча 13-го тура "Химки" - "Динамо" перенесена на более поздний срок", - сообщается в пресс-релизе.

О новой дате и времени проведения встречи будет объявлено позднее.

Также перенесен матч ФНЛ 15-го тура "Кубань" - "Енисей". Встреча состоится 1 октября, а не днем позже, как все остальные матчи тура. Это связано с тем, что 2 октября на стадионе "Кубань" в Краснодаре пройдет матч 9-го тура чемпионата России по футболу между "Краснодаром" и "Рубином".