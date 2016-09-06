Сергей Петров дебютирует в составе сборной России в матче с ганцами

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Защитник "Краснодара" Сергей Петров дебютирует в составе сборной России по футболу в товарищеском матче с командой Ганы.
Полностью состав команды выглядит следующим образом:
Встреча пройдет на московском стадионе "Локомотив" и начнется в 19:00 мск.