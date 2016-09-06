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Сергей Петров дебютирует в составе сборной России в матче с ганцами

Спорт
6 сентября, 18:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
Встреча пройдет на московском стадионе "Локомотив" и начнется в 19:00 мск
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Сергей Петров

Сергей Петров

© Артем Геодакян/ТАСС, архив

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Защитник "Краснодара" Сергей Петров дебютирует в составе сборной России по футболу в товарищеском матче с командой Ганы.

Полностью состав команды выглядит следующим образом:

  • вратарь: Игорь Акинфеев;
  • защитники: Роман Шишкин, Василий Березуцкий, Андрей Семенов, Петров;
  • полузащитники: Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Самедов, Алан Дзагоев, Юрий Жирков;
  • нападающий: Федор Смолов.

Встреча пройдет на московском стадионе "Локомотив" и начнется в 19:00 мск.

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