Сергей Петров дебютирует в составе сборной России в матче с ганцами

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Защитник "Краснодара" Сергей Петров дебютирует в составе сборной России по футболу в товарищеском матче с командой Ганы.

Полностью состав команды выглядит следующим образом:

вратарь: Игорь Акинфеев;

защитники: Роман Шишкин, Василий Березуцкий, Андрей Семенов, Петров;

полузащитники: Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Самедов, Алан Дзагоев, Юрий Жирков;

нападающий: Федор Смолов.

Встреча пройдет на московском стадионе "Локомотив" и начнется в 19:00 мск.