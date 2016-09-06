Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 64.83
€ 72.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер Воробьев не станет ничего кардинально менять в СКА в отсутствие Знарка

Спорт
6 сентября, 18:21 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Главный тренер СКА Знарок в настоящее время занят в сборной России, которая продолжает подготовку к Кубку мира
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Петр Воробьев, на время Кубка мира заменяющий на посту главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Олега Знарка, не собирается вносить кардинальные изменения в игру команды. Об этом он рассказал ТАСС.

Главный тренер СКА Знарок в настоящее время занят в сборной России, которая продолжает подготовку к Кубку мира (17 сентября - 1 октября).

"Говорить о том, что я что-то кардинальное внесу в течение месяца, не стоит. Во-первых, этого нельзя делать, потому что нужно придерживаться тех схем, которые есть в команде, - сказал Воробьев, возглавляющий клуб Высшей хоккейной лиги "СКА-Нева". - Легко все разрушить, а создать сложнее. Другое дело, что команда сейчас на ходу, с Олегом Валерьевичем мы обменивались мнениями, рабочие моменты всегда возникают".

В текущем сезоне наибольшее количество шайб СКА пропустил в домашнем матче с "Ак Барсом", уступив по буллитам со счетом 5:6. "После "Ак Барса" тренерский штаб разобрался в чем причина. С одной стороны, все не ожидали такого крупного результата, с другой - Шестеркин первый матч сыграл. Ту игру можно считать как исключение из правил, потом много не пропускали", - отметил он.

Свою работу во главе СКА на время отсутствия Знарка Воробьев назвал временным явлением. "У меня есть контракт с клубом Высшей хоккейной лиги, где есть свои задачи, которые нужно решать. А потом посмотрим, что будет", - подчеркнул он.

При Воробьеве в сентябре СКА проведет, в частности, выездной матч с лидером Западной конференции ЦСКА.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
11
"Автомобилист" победил "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ
5
Забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда состоялся в рамках ВЭФ
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Университет в Кемерове проводит проверку из-за фотографий полуголых первокурсников
2
Президент МОК впервые за 32 года не посетит церемонию открытия Паралимпийских игр
3
Во Франции умерла женщина, которой была сделана первая в мире операция по пересадке лица
4
Минтруд предлагает дополнительно поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет
5
Порошенко оценил убытки Украины от потери российского рынка в $15 млрд
6
Онлайн-трансляция товарищеского матча между сборными России и Ганы
7
В России создается самолет с лазерным оружием
Темы дня
Реклама