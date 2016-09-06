Тренер Воробьев не станет ничего кардинально менять в СКА в отсутствие Знарка

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Петр Воробьев, на время Кубка мира заменяющий на посту главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Олега Знарка, не собирается вносить кардинальные изменения в игру команды. Об этом он рассказал ТАСС.
Главный тренер СКА Знарок в настоящее время занят в сборной России, которая продолжает подготовку к Кубку мира (17 сентября - 1 октября).
"Говорить о том, что я что-то кардинальное внесу в течение месяца, не стоит. Во-первых, этого нельзя делать, потому что нужно придерживаться тех схем, которые есть в команде, - сказал Воробьев, возглавляющий клуб Высшей хоккейной лиги "СКА-Нева". - Легко все разрушить, а создать сложнее. Другое дело, что команда сейчас на ходу, с Олегом Валерьевичем мы обменивались мнениями, рабочие моменты всегда возникают".
В текущем сезоне наибольшее количество шайб СКА пропустил в домашнем матче с "Ак Барсом", уступив по буллитам со счетом 5:6. "После "Ак Барса" тренерский штаб разобрался в чем причина. С одной стороны, все не ожидали такого крупного результата, с другой - Шестеркин первый матч сыграл. Ту игру можно считать как исключение из правил, потом много не пропускали", - отметил он.
Свою работу во главе СКА на время отсутствия Знарка Воробьев назвал временным явлением. "У меня есть контракт с клубом Высшей хоккейной лиги, где есть свои задачи, которые нужно решать. А потом посмотрим, что будет", - подчеркнул он.
При Воробьеве в сентябре СКА проведет, в частности, выездной матч с лидером Западной конференции ЦСКА.