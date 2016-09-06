Теннисист Кукушкин вошел в состав сборной Казахстана на матч Кубка Дэвиса с россиянами

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Теннисист Михаил Кукушкин вошел в состав сборной Казахстана на матч плей-офф Кубка Дэвиса против команды России. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса России.

Кроме Кукушкина (67-й номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов), в заявку казахстанской команды вошли Андрей Голубев (199), Александр Недовесов (217) и Дмитрий Попко (241).

За российскую сборную сыграют Андрей Кузнецов (47), Евгений Донской (79), Константин Кравчук (93) и Андрей Рублев (186).

Встречи раунда плей-офф команд России и Казахстана за право выступить в элитном дивизионе турнира (Мировой группе) состоятся в Москве 16-18 сентября на кортах Национального теннисного центра. Противостояние будет состоять из пяти встреч: четырех одиночных и одной парной.