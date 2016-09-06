Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 64.83
€ 72.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Теннисист Кукушкин вошел в состав сборной Казахстана на матч Кубка Дэвиса с россиянами

Спорт
6 сентября, 18:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
Встречи раунда плей-офф команд России и Казахстана за право выступить в элитном дивизионе турнира (Мировой группе) состоятся в Москве 16-18 сентября
Материал из 1 страницы
Михаил Кукушкин

Михаил Кукушкин

© EPA/ETTORE FERRARI

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Теннисист Михаил Кукушкин вошел в состав сборной Казахстана на матч плей-офф Кубка Дэвиса против команды России. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса России.

Кроме Кукушкина (67-й номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов), в заявку казахстанской команды вошли Андрей Голубев (199), Александр Недовесов (217) и Дмитрий Попко (241).

За российскую сборную сыграют Андрей Кузнецов (47), Евгений Донской (79), Константин Кравчук (93) и Андрей Рублев (186).

Встречи раунда плей-офф команд России и Казахстана за право выступить в элитном дивизионе турнира (Мировой группе) состоятся в Москве 16-18 сентября на кортах Национального теннисного центра. Противостояние будет состоять из пяти встреч: четырех одиночных и одной парной.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
11
"Автомобилист" победил "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ
5
Забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда состоялся в рамках ВЭФ
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Университет в Кемерове проводит проверку из-за фотографий полуголых первокурсников
2
Президент МОК впервые за 32 года не посетит церемонию открытия Паралимпийских игр
3
Во Франции умерла женщина, которой была сделана первая в мире операция по пересадке лица
4
Минтруд предлагает дополнительно поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет
5
Порошенко оценил убытки Украины от потери российского рынка в $15 млрд
6
Онлайн-трансляция товарищеского матча между сборными России и Ганы
7
В России создается самолет с лазерным оружием
Темы дня
Реклама