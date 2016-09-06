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Матч с ганцами стал для Василия Березуцкого 100-м в составе сборной России

Спорт
6 сентября, 19:00 UTC+3
В 99 матчах за национальную команду на счету защитника пять голов
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Василий Березуцкий

Василий Березуцкий

© AP Photo/Frank Augstein, архив

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Товарищеский матч с командой Ганы стал для защитника ЦСКА Василия Березуцкого сотым в составе сборной России по футболу. 34-летний капитан вышел в стартовом составе российской команды. Игра на стадионе "Локомотив" в Москве началась в 19:00 мск.

Игрок обороны дебютировал за сборную России 7 июня 2003 года в отборочном матче чемпионата Европы-2004 против команды Швейцарии (2:2). В 99 матчах за национальную команду на его счету пять голов.

В составе сборной Василий Березуцкий стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года. Он являлся капитаном сборной России на чемпионате мира 2014 года в Бразилии, а также в двух матчах чемпионата Европы 2016 года во Франции (с англичанами и словаками).

По общему числу матчей за сборную СССР/СНГ/России Березуцкий занимает четвертое место, уступая Олегу Блохину (112), Виктору Онопко (113) и Сергею Игнашевичу (120).

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