Молодежная сборная России сыграла вничью с командой Австрии в отборочном матче ЧЕ-2017

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Молодежная сборная России сыграла вничью с командой Австрии со счетом 1:1 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2017 года. Встреча прошла на подмосковном стадионе "Арена-Химки".
В составе сборной России гол забил Илья Зуев (33-я минута). У гостей забитым мячом отметился Арнел Якупович (55).
Российские футболисты еще перед началом матча потеряли шансы на выход в финальную часть турнира. После восьми матчей россиянине занимают 4-е место, набрав 8 очков. Лидерами отборочной группы 7 являются сборные Германии (21 очко) и Австрии (19 очков).
Следующий матч в рамках отборочного турнира молодежная сборная России проведет на выезде против немцев. Встреча состоится 7 октября.
Чемпионат Европы среди молодежных команд пройдет в Польше с 16 по 30 июня 2017 года. В турнире примут участие 12 команд.