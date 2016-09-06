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Молодежная сборная России сыграла вничью с командой Австрии в отборочном матче ЧЕ-2017

Спорт
6 сентября, 18:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
Российские футболисты еще перед началом матча потеряли шансы на выход в финальную часть турнира
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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Молодежная сборная России сыграла вничью с командой Австрии со счетом 1:1 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2017 года. Встреча прошла на подмосковном стадионе "Арена-Химки".

В составе сборной России гол забил Илья Зуев (33-я минута). У гостей забитым мячом отметился Арнел Якупович (55).

Российские футболисты еще перед началом матча потеряли шансы на выход в финальную часть турнира. После восьми матчей россиянине занимают 4-е место, набрав 8 очков. Лидерами отборочной группы 7 являются сборные Германии (21 очко) и Австрии (19 очков).

Следующий матч в рамках отборочного турнира молодежная сборная России проведет на выезде против немцев. Встреча состоится 7 октября.

Чемпионат Европы среди молодежных команд пройдет в Польше с 16 по 30 июня 2017 года. В турнире примут участие 12 команд.

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