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Президент МОК впервые за 32 года не посетит церемонию открытия Паралимпийских игр

Спорт
6 сентября, 19:08 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 6, сентября. /ТАСС
Последним президентом МОК, который пропустил церемонию открытия Паралимпиады, был испанец Хуан Антонио Самаранч
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) немец Томас Бах не посетит церемонию открытия Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро, которая состоится 7 сентября. Он станет первым за 32 года главой МОК, пропустившим открытие Игр. Об этом сообщает портал Inside the games.

Как сообщается, во время открытия Игр Бах будет присутствовать на траурной церемонии, посвященной ушедшему из жизни в возрасте 97 лет 24 августа бывшему президенту Федеративной Республики Германия Вальеру Шеелю.

Последним президентом МОК, который пропустил церемонию открытия Паралимпиады, был испанец Хуан Антонио Самаранч. Это произошло во время Паралимпийских игр 1984 года, которые были разделены между Нью-Йорком и Сток-Мандевиллом.

Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал ПКР и не допустил российских спортсменов к участию в Играх 2016 года. Попытки оспорить данное решение в суде ни к чему не привели. МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх в Рио-де-Жанейро.

Решение МПК было вынесено по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

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