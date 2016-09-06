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Акинфеев побил национальный рекорд по количеству игр за футбольную сборную среди вратарей

Спорт
6 сентября, 19:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
Товарищеский матч с командой Ганы стал 92-м для спортсмена
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Игорь Акинфеев

Игорь Акинфеев

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Товарищеский матч с командой Ганы стал 92-м для вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в составе сборной России; таким образом он установил рекорд страны по количеству игр за национальную команду по футболу.

30-летний Акинфеев вышел на поле с первых минут, игра проходит на московском стадионе "Локомотив".

Прежний рекорд (91 матч) принадлежал известному в прошлом вратарю московского "Спартака" Ринату Дасаеву, выступавшему за сборную СССР с 1979 по 1990 год.

Акинфеев дебютировал за сборную России в возрасте 18 лет - в товарищеском матче с командой Норвегии (2:3), который состоялся 28 апреля 2004 года в Осло. Чаще, чем Акинфеев, за сборную СССР/СНГ/России играли только Василий Березуцкий (100 матчей), Олег Блохин (112), Виктор Онопко (113) и Сергей Игнашевич (120).

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