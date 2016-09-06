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Писарев: молодежная сборная России по футболу была ближе к победе, чем команда Австрии

Спорт
6 сентября, 19:49 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
Молодежная сборная России, которая ранее уже лишилась шансов на выход из группы на чемпионат Европы 2017 года, сыграла вничью со сверстниками из Австрии 1:1
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МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Молодежная сборная России по футболу в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2017 года была ближе к победе, чем команда Австрии. Об этом журналистам рассказал главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев.

Молодежная сборная России, которая ранее уже лишилась шансов на выход из группы на чемпионат Европы 2017 года, сыграла вничью со сверстниками из Австрии 1:1.

"Мы создали очень много моментов, но не реализовали их, а соперник единственный свой удар реализовал. Мы были ближе к победе. Команда в целом провела хороший сбор, у нас был тяжелый выезд на Фареры, но ребята молодцы, все выдержали, и сегодня даже играли с преимуществом. Есть претензии к отдельным игрокам, но озвучивать их не буду", - сказал Писарев.

Напрямую в финальную часть чемпионата Европы, которая пройдет в Польше с 16 по 30 июня 2017 года, выйдет команда, занявшая в группе первое место. Сборная, финишировавшая на второй позиции, может сыграть в стыковых матчах - это случится только в том случае, если она окажется в числе четырех лучших команд из тех, которые заняли в отборочных группах вторые места (всего групп девять). При этом при определении лучших вторых сборных учитываются только матчи с командами, которые заняли первые, третьи, четвертые и пятые места в группах. Следующий матч национальная команда проведет на выезде со сборной Германии 7 октября.

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