Главгосэкспертиза одобрила проект ЖД-терминала в Домодедово к ЧМ-2018

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства железнодорожного терминала в московском аэропорту Домодедово - совместный проект "Аэроэкспресса", РЖД и аэропорта Домодедово к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Проект призван увеличить пропускную способность пассажирского железнодорожного сообщения на направлении "Павелецкий вокзал - аэропорт Домодедово". Возведение нового терминала, который откроется в конце 2017 - начале 2018 года, станет третьим этапом программы развития.

С запуском новых двухэтажных поездов пропускная способность аэроэкспрессов возрастет на 40%, а прокладка новых железнодорожных путей и запуск терминала позволят сократить интервал движения в аэропорт Домодедово до 15 минут вместо получаса. Новый двухэтажный состав "Аэроэкспресса" будет запущен в конце 2016 - начале 2017 года.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.