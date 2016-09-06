Чествование футболистов СССР, дошедших до полуфинала ЧМ-1966, прошло на матче Россия-Гана

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Чествование полуфиналистов чемпионата мира по футболу 1966 года в составе сборной СССР Анзора Кавазашвили, Эдуарда Малофеева, Валентина Афонина и Владимира Пономарева состоялось в перерыве товарищеского матча между командами России и Ганы, который проходит на московском стадионе "Локомотив".
Памятные сувениры ветеранам в перерыве матча Россия - Гана вручил первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.
Сборная СССР 50 лет назад на чемпионате мира в Англии заняла четвертое место, что является лучшим результатом в истории отечественной сборной. В полуфинале советские футболисты проиграли команде ФРГ (1:2), а в матче за третье место - португальцам (1:2).