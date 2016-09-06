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Зобнин: Черчесов позитивно оценил игру сборной России по футболу против ганцев

Спорт
6 сентября, 22:00 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров
Товарищеский матч Россия - Гана прошел на московском стадионе "Локомотив" и завершился победой команды Черчесова со счетом 1:0
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МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов позитивно оценил игру футболистов команды в товарищеском матче против сборной Ганы. Об этом журналистам рассказал полузащитник российской сборной Роман Зобнин.

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Эпизод из матча между сборными России и Ганы
© Артем Коротаев/ТАСС

Первая победа при Станиславе Черчесове: сборная России в Москве обыграла ганцев

Товарищеский матч Россия - Гана прошел на московском стадионе "Локомотив" и завершился победой команды Черчесова со счетом 1:0. Гол на 20-й минуте забил нападающий Федор Смолов.

"Мы начали матч против Ганы хорошо, но к середине второго тайма немногоо подустали. Считаю, что нужно было забивать второй гол, тогда матч сложился бы легче. Черчесов позитивно оценил игру. Будем продолжать играть в том же ключе", - сказал Зобнин.

"В целом матч против Ганы получился хорошим, проверили свои силы в игре против сильного соперника. Только под конец игры у ганцев стали появляться свободные зоны и они начали создавать моменты у наших ворот. Где мне удобнее играть: слева на фланге или в центре полузащиты? В центре поля действовать немного удобнее", - отметил он.

По словам полузащитника "Спартака", усталость не помешает ему подойти в хорошей форме к ближайшему матчу чемпионата России с "Локомотивом".

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