ЦСКА обыграл "Ак Барс", одержав шестую победу подряд в чемпионате КХЛ

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КАЗАНЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл казанский "Ак Барс" со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Максим Мамин (24-я минута), Александр Попов (35) и Кирилл Петров (56). У проигравших отличился Андрей Попов (24).
Для ЦСКА эта победа стала шестой подряд в основное время в текущем сезоне КХЛ. В Западной конференции армейцы после семи встреч занимают первое в турнирной таблице, набрав 18 баллов. "Ак Барс" в Восточной конференции с 8 очками занимает седьмое место.
В следующем матче ЦСКА 9 сентября примет санкт- петербургский СКА, "Ак Барс" 8 сентября на своем льду сыграет с московским "Динамо".