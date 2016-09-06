Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 64.83
€ 72.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦСКА обыграл "Ак Барс", одержав шестую победу подряд в чемпионате КХЛ

Спорт
6 сентября, 21:54 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 6, сентября. /ТАСС
Автором победной шайбы стал Александр Попов
Материал из 1 страницы
Хоккеисты ЦСКА после шайбы в ворота "Ак Барса"

Хоккеисты ЦСКА после шайбы в ворота "Ак Барса"

© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл казанский "Ак Барс" со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Максим Мамин (24-я минута), Александр Попов (35) и Кирилл Петров (56). У проигравших отличился Андрей Попов (24).

Для ЦСКА эта победа стала шестой подряд в основное время в текущем сезоне КХЛ. В Западной конференции армейцы после семи встреч занимают первое в турнирной таблице, набрав 18 баллов. "Ак Барс" в Восточной конференции с 8 очками занимает седьмое место.

В следующем матче ЦСКА 9 сентября примет санкт- петербургский СКА, "Ак Барс" 8 сентября на своем льду сыграет с московским "Динамо".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
Эпизод из матча между сборными России и Ганы
13
Первая победа при Станиславе Черчесове: сборная России в Москве обыграла ганцев
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
11
"Автомобилист" победил "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд предлагает дополнительно поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет
2
Минторг США расширяет санкционный список в отношении России
3
Во Франции умерла женщина, которой была сделана первая в мире операция по пересадке лица
4
Опрос: Клинтон не набирает нужного числа голосов для победы на выборах
5
Университет в Кемерове проводит проверку из-за фотографий полуголых первокурсников
6
Сборная России по футболу обыграла команду Ганы в рамках подготовки к ЧМ-2018
7
Тимошенко назвала выступление Порошенко в Раде долгим и невнятным
Темы дня
Реклама