Василий Березуцкий получил в подарок футболку с автографами после 100-й игры за сборную

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Футболисты сборной России подарили защитнику Василию Березуцкому памятную футболку со своими автографами в честь его 100-го матча за национальную команду. Об этом Березуцкий рассказал журналистам.

Во вторник сборная России в товарищеском матче в Москве со счетом 1:0 обыграла команду Ганы. Березуцкий провел 100-й матч за сборную. По общему числу матчей за сборную СССР/СНГ/России он занимает четвертое место, уступая Олегу Блохину (112), Виктору Онопко (113) и Сергею Игнашевичу (120).

"Ребята поздравили, даже футболочка специальная есть - с числом 100 и автографами. Сказали, что, возможно, подарят еще какую-то футболку в рамочке. Может, еще что-то подарят", - сказал Березуцкий.

На прошлой неделе сборная России в Анталье сыграла вничью с командой Турции (0:0). "Мы играли разными схемами, немного в другой футбол. Все-таки та игра была на выезде, было очень жарко. Сейчас играли при своих зрителях, это всегда легче", - отметил защитник.

Черчесов был назначен главным тренером сборной в августе. Игра с ганцами стала для него второй во главе команды. "Все нормально. Одержали первую победу при новом тренере. Радостно, что этот цикл прошли без поражений - сыграли вничью и победили", - подытожил Березуцкий.