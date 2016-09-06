Испанец Вильяр снял свою кандидатуру с выборов президента УЕФА

МАДРИД, 6 сентября. /ТАСС/. Вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Анхель Мария Вильяр снял свою кандидатуру с выборов президента УЕФА. Об этом сообщает пресс-служба RFEF.

Наблюдательный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) 2 сентября утвердил Вильяра, голландца Михаэля ван Прага и словенца Александера Чеферина в качестве кандидатов на пост президента УЕФА.

Выборы нового президента УЕФА пройдут 14 сентября в Афинах. Там же будет официально объявлено об уходе с поста президента УЕФА француза Мишеля Платини, который руководил организацией с 2007 года.

В декабре 2015 года Платини был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет и оштрафован. Затем дисквалификация Платини была сокращена до шести лет. Француз подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд. Она была частично удовлетворена: штраф был сокращен с 80 тысяч франков до 60, а дисквалификация - с шести до четырех лет.