Мутко: удовлетворен работой Черчесова в матчах со сборными Турции и Ганы

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МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Министр спорта РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко удовлетворен тем, какую работу проделал новый главный тренер сборной России Станислав Черчесов в товарищеских матчах с командами Турции и Ганы. Об этом Мутко заявил ТАСС.
Первая победа при Станиславе Черчесове: сборная России в Москве обыграла ганцев
Черчесов возглавил российскую сборную 11 августа. 31 августа команда в Анталье сыграла вничью с турками (0:0), а во вторник в Москве обыграла ганцев (1:0).
"Мы движемся в правильном направлении. Главный тренер сейчас формирует команду, привлекает новичков, но с каждой последующей игрой ее облик будет вырисовываться все четче. Могу сказать, что и у тех игроков, которые пока не вызывались в сборную, еще есть шансы оказаться в национальной команде. Сейчас главный тренер ведет серьезную работу, и я удовлетворен всем этим, тем более, в команде очень хорошая атмосфера, деловая", - сказал Мутко.
"На мой взгляд, ребята неплохо играли (в матче со сборной Ганы), - отметил глава РФС. - Им была присуща хорошая самоотдача, движение; гол хороший забили. Но во втором тайме немного сбавили. Но все равно получился хороший товарищеский матч. Этот матч, как и предыдущий с командой Турции, принес очень много поводов для размышлений и главному тренеру, и ребятам".
"Хочу поблагодарить за эту игру тренера, игроков, и, конечно, болельщиков - и тех, кто пришел на стадион, и тех, кто болел у экранов телевизоров. Надеюсь, что их с каждой игрой будет на трибунах все больше", - сказал Мутко.
Сборная России следующий товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года проведет 9 октября - в Краснодаре она сыграет с командой Коста-Рики.