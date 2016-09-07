Каменский: игрокам "Спартака" надо настраиваться на каждую игру, не смотря в таблицу КХЛ

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Артур Кутуев/. Хоккеисты московского "Спартака" должны настраиваться на каждую игру как на последнюю, и не обращать внимания на то, на каком месте в турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) находится команда. Такое мнение ТАСС после матча "Спартак" - минское "Динамо" (4:2) высказал вице-президент московского клуба Валерий Каменский.

Московский "Спартак" после единственного поражения на старте сезона против "Йокерита" (1:2) одержал четвертую победу кряду. Набрав 12 очков, клуб занимает шестое место в Западной конференции.

"Сейчас начало сезона - ребята только притираются друг к другу, хорошо, что удача пока на нашей стороне. Главное, что у игроков есть старание и большое желание победить, и это воплощается в результат. Однако им предстоит еще много работы впереди, но, думаю, что они справятся и продолжат так же играть", - сказал Каменский.

"Психология в хоккее - это самое главное, - продолжил он. - Важно уметь настроиться на каждую игру, забывая про те матчи, которые выиграли, и не смотреть в турнирную таблицу. Надо каждый матч играть как последний, и тогда все будет нормально".

Также вице-президент столичного клуба отметил игру американского новичка Райана Стоа, в это межсезонье перешедшего из новокузнецкого "Металлурга". 29-летний форвард в четырех матчах сезона набрал четыре очка за результативность (3+1), забив в игре против "Динамо" две шайбы. "Он так и должен играть - забивать, вести за собой команду, что он и делает вместе с партнерами по тройке. Если они так и продолжат, то и партнеры по звену будут забивать, да и остальные игроки в команде тоже; хоккей в любом случае командный вид спорта, один игрок ничего не решает", - заключил Каменский.

Следующую игру красно-белые проведут 8 сентября также на МСА Лужников против владивостокского "Адмирала". Минчане же 10 сентября сыграют в гостях с уфимским "Салаватом Юлаевым".