Гендиректор ХК "Спартак": клуб открыт для обратной связи с болельщиками

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Артур Кутуев/. Хоккейный клуб "Спартак" через социальные сети и официальный сайт всегда готов оперативно реагировать на предложения и пожелания своих болельщиков. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор московского клуба Андрей Веревко.

Во вторник московский "Спартак" одержал победу над минским "Динамо" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В текущем сезоне красно-белые будут проводить свои домашние матчи в "Лужниках" и "ВТБ Ледовом дворце".

"Мы всегда стараемся работать максимально эффективно, чтобы нашим болельщикам было удобно. Например, сегодня на пути следования к арене, учитывая идущую стройку в "Лужниках", стояли люди, которые указывали правильную дорогу к стадиону, были указатели. Также я общался с руководством "Лужников" - они сделали все возможное, чтобы сегодня, несмотря на сложную ситуацию на территории, мы приняли болельщиков достойно. На "ВТБ-Арене" мы оперативно решили проблему с парковкой, которая была на первом матче", - отметил Веревко.

"Поэтому клуб, - продолжил гендиректор, - через специальный телефон на сайте или социальные сети всегда открыт и ждет обратной связи от любого болельщика, в том числе с критическими пожеланиями. Для этого мы даже общались с представителями фанатского движения "Спартака", чтобы они после каждого матча говорили нам, что они хотят видеть или изменить. Мы стремимся к тому, чтобы трибуны на наших матчах всегда были полными".

В этом сезоне, как ранее сообщал ТАСС, "Спартак" уже побил клубный рекорд по продаже сезонных абонементов на чемпионат КХЛ.

"Спартак" после единственного поражения на старте сезона против "Йокерита" (1:2) одержал четвертую победу подряд, набрав 12 очков и занимает шестое место в Западной конференции. "Динамо" провело первый матч в нынешнем сезоне и замыкает таблицу Запада.

В следующей игре "Спартак" 8 сентября примет владивостокский "Адмирал", "Динамо" 10 сентября в гостях проведет матч против уфимского "Салавата Юлаева".