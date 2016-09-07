Открытие турнира для отстраненных от Игр-2016 российских паралимпийцев состоится в Москве

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Церемония открытия соревнований для российских спортсменов, отстраненных от Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, пройдет в столичном концертном зале "Крокус Сити Холл".

В турнире примут участие 263 спортсмена. Соревнования состоятся на площадках учебно-тренировочных центров "Новогорск" и "Озеро Круглое", а также спортивных базах Москвы и Московской области 8-9 сентября.

Инициатором проведения турнира стал президент РФ Владимир Путин, который заявил, что в связи с недопуском команды к Играм для спортсменов будут организованы специальные соревнования, на которых они смогут показать свое мастерство. Причем призовые на соревнованиях будут идентичны олимпийским.

На турнире будут представлены 18 видов спорта: академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ, легкая атлетика, пауэрлифтинг, плавание, пулевая стрельба, стрельба из лука, велоспорт, волейбол сидя, голбол, дзюдо, конный спорт, настольный теннис, теннис на колясках, триатлон, фехтование на колясках, мини-футбол, футбол лиц с заболеванием церебральным параличом.

Ранее депутат Госдумы, член Совета спортсменов Международного паралимпийского комитета (IPC) Михаил Терентьев сообщил ТАСС, что соревнования пройдут по семи видам спорта, еще по 11 планируются мастер-классы.

Турнир полномасштабно покажет "Матч ТВ"

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Матч ТВ", телеканал полномасштабно осветит соревнования для отстраненных паралимпийцев. Также в новом телесезоне субхолдинг запланировал к показу уникальный документальный многосерийный цикл о чемпионах-паралимпийцах "Безграничные возможности" и несколько премьерных проектов о героях российского паралимпийского движения.

Вместе с этим "Матч ТВ" отказался от показа трансляций с Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Освещение результатов Игр будет проводиться в новостных программах.

Россияне продолжают бороться за правду

Во вторник председатель исполкома, первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что еще 84 российских спортсмена подали исковые заявления в суд немецкого Бонна с требованием допустить их к участию в Играх-2016. Ранее в суд Бонна, где находится штаб-квартира IPC, обратились еще 10 российских паралимпийцев. Но всем им в удовлетворении исков было отказано.

Теперь российские паралимпийцы подают апелляции на решение суда в Бонне с ходатайством о срочном рассмотрении в Верховный суд федеральной земли в Кельне. 10 спортсменов это уже сделали, решение по их апелляции ожидается 7 сентября. Заявления еще 84 атлетов поступят в суд Кельна в среду.

22 июля IPC открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от Всемирного антидопингового агентства имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе главы независимой комиссии Ричарда Макларена. В итоге IPC дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года. Спортивный арбитражный суд 23 августа отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде, а позднее IPC объявил, что более чем 175 российским спортсменам отказано в индивидуальном допуске к участию в Играх.