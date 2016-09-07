Новак Джокович вышел в 1/2 финала Открытого чемпионата США по теннису

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НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович вышел в 1/2 финала Открытого чемпионата США (общий призовой фонд - $46,3 млн), который проходит в Нью-Йорке.
Серб, "посеянный" на турнире под первым номером, обыграл француза Жо-Вилфреда Тсонга, который отказался от продолжения борьбы при счете 6:3, 6:2 в пользу Джоковича. Матч продолжался 1 час 26 минут.
Следующим соперником Джоковича станет еще один француз Гаэль Монфис (10).
Джокович является действующим победителем Открытого чемпионата США. Год назад в финале он обыграл швейцарца Роджера Федерера.
Открытый чемпионат США завершится 11 сентября. Турнир является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема и проходит в 136-й раз.