Новак Джокович вышел в 1/2 финала Открытого чемпионата США по теннису

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович вышел в 1/2 финала Открытого чемпионата США (общий призовой фонд - $46,3 млн), который проходит в Нью-Йорке.

Серб, "посеянный" на турнире под первым номером, обыграл француза Жо-Вилфреда Тсонга, который отказался от продолжения борьбы при счете 6:3, 6:2 в пользу Джоковича. Матч продолжался 1 час 26 минут.

Следующим соперником Джоковича станет еще один француз Гаэль Монфис (10).

Джокович является действующим победителем Открытого чемпионата США. Год назад в финале он обыграл швейцарца Роджера Федерера.

Открытый чемпионат США завершится 11 сентября. Турнир является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема и проходит в 136-й раз.