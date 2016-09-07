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Мутко: РФС планирует открывать стадионы ЧМ-2018 матчами сборной России

Спорт
7 сентября, 8:06 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
В настоящее время ведутся строительные работы на 10 стадионах, где летом 2018 года пройдут матчи чемпионата мира по футболу
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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Открытие каждого нового стадиона, которые сейчас строятся к чемпионату мира по футболу 2018 года, должно сопровождаться матчем с участием национальной сборной России. Об этом сообщил ТАСС министр спорта РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

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© Артем Коротаев/ТАСС
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"У нас есть не только желание открывать каждый новый построенный стадион к ЧМ-2018 матчем сборной России, - заметил Мутко. - Это, я скажу, жизненная необходимость. Нам необходимо каждую возведенную футбольную арену как следует протестировать - проверить как все там работает, оценить квалификацию персонала".

"В следующем году очень хочется в Сочи сыграть, в Петербурге до начала Кубка конфедераций. Но даты проведения домашних товарищеских матчей сборной России будут зависеть от сроков сдачи стадионов в эксплуатацию", - резюмировал министр спорта.

Собеседник ТАСС также отметил, что в 2017 году сборная России по футболу свой первый домашний товарищеский матч сыграет в Казани, он запланирован на весну. Игра в столице Татарстана будет для команды Станислава Черчесова второй по счету в 2017 году. Первый матч россияне сыграют на выезде.

В настоящее время ведутся строительные работы на 10 стадионах, где летом 2018 года пройдут матчи чемпионата мира по футболу.

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