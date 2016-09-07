Тренер: решение "Локомотива" вернуться в КХЛ через год после трагедии было верным

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Решение о возвращении "Локомотива" в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) спустя год после авиакатастрофы 7 сентября 2011 года было абсолютно верным. Об этом ТАСС заявил бывший главный тренер ярославской команды Петр Воробьев.

Крушение самолета Як-42 с командой КХЛ "Локомотив" на борту произошло во время взлета из ярославского аэропорта Туношна. "Локомотив" направлялся в Минск - на матч КХЛ с местным "Динамо", первый в сезоне-2011/12. В результате авиакатастрофы погибли 44 человека (в том числе 26 хоккеистов). В живых остался только один член экипажа - Александр Сизов.

На следующий день после трагедии стало известно, что новый состав "Локомотива" согласился возглавить Воробьев, работавший с молодежной командой клуба - "Локо". Воробьев - легенда ярославского хоккея, под его руководством "Торпедо" (прежнее название "Локомотива") выиграло чемпионат России 1997 года. Рассматривался также вариант участия "Локомотива" в чемпионате КХЛ-2011/12, при котором команда была бы укомплектована игроками других клубов КХЛ. Однако 10 сентября 2011 года было объявлено, что "Локомотив" пропустит сезон КХЛ, сыграет в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), а затем, в сезоне-2012/13, вернется в сильнейшую хоккейную лигу Евразии.

"Ситуация была сложной, - вспоминает Воробьев. - Мнения было два - либо собрать по одному-два игрока из каждого клуба КХЛ и сразу начинать чемпионат, либо возвращаться через год. Юрий Яковлев (президент "Локомотива") решил, что нужно все подготовить для возвращения в следующем сезоне, и это было верно, потому что трагедия только-только произошла, игроки, которые погибли в катастрофе, еще совсем недавно были в раздевалках арены, хранящих память о них. И запускать туда новых игроков было просто некрасиво, неэтично; мысли были такие, что в раздевалке нужно сделать ремонт, обновить ее".

Тренер отметил, что "Локомотиву" предлагалось взять для выступления в КХЛ молодых игроков, которые впоследствии стали настоящими звездами российского хоккея. "Можно было взять тех же Евгения Кузнецова, Владимира Тарасенко, которые уже тогда были лидерами своих команд. Но руководство клуба решило не идти по такому пути, предпочтя взять "вторых номеров" - это, например, Владислав Картаев, Даниил Апальков, Алексей Кручинин", - поведал Воробьев.

"Играть мы стали в высшей лиге, все же уровень там выше, чем в молодежной. Но в Высшей хоккейной лиге, по сути, играли молодежной командой", - отметил специалист.

"Локомотив" плей-офф не пропускает

В чемпионате ВХЛ-2011/12 "Локомотив" начал выступать с 12 декабря. Команда дошла до 1/4 финала турнира. Примечательно, что клубу было предложено гарантированное место в плей-офф Кубке Гагарина сезона-2012/13, однако руководство "Локомотива" отказалось от данной преференции. Выйти в плей-офф ярославская команда сумела и без нее, заняв четвертое место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ, однако дальше первого раунда возрожденному "Локомотиву" пробиться не удалось - ярославцы уступили череповецкой "Северстали".

Сезон-2013/14, последний для Воробьева на посту главного тренера железнодорожников, получился более успешным - команда добралась до полуфинала. В последующих сезонах "Локомотив" останавливался на стадии 1/8 финала.

7 сентября - день памяти в КХЛ

Матчи КХЛ не проводятся 7 сентября в память о погибшей команде "Локомотива".

В Ярославле пройдут памятные мероприятия, приуроченные к пятой годовщине трагической гибели команды - в частности, это панихида по погибшим в городском Успенском соборе и на территории мемориального комплекса на Леонтьевском кладбище, возложение цветов к памятнику "Хоккейное Братство", а также на территории мемориального комплекса в поселке Туношна, где находится ярославский аэропорт.