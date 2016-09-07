Эдуард Занковец назначен главным тренером клуба КХЛ "Барыс"

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АСТАНА, 7 сентября. /ТАСС/. Эдуард Занковец назначен главным тренером астанинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс". Об этом сообщается на официальном сайте команды.
О сроке соглашения между клубом и 46-летним специалистом не сообщается. Накануне предыдущий главный тренер "Барыса" Андрей Назаров и его штаб были отправлены в отставку за неудовлетворительные результаты команды.
Занковец в разные годы возглавлял сборную Белоруссии, а также работал с минским "Динамо" и омским "Авангардом".
В текущем сезоне КХЛ "Барыс" занимает последнее место в Восточной конференции, потерпев поражения в трех стартовых матчах.