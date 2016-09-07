Кулемин допускает свое возвращение в магнитогорский ХК "Металлург"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" Николай Кулемин допускает, что может когда-нибудь вернуться в магнитогорский "Металлург". Об этом он рассказал ТАСС.

Форвард выступал в "Металлурге" с 2006 по 2008 годы, а также во время локаута в НХЛ с осени 2012 года по январь 2013-го. В составе команды он стал чемпионом России - 2007. С 2008 по 2014 годы он играл в НХЛ за "Торонто Мэйпл Лифс", с 2014-го выступает за "Нью-Йорк Айлендерс". В последнем сезоне за "островитян" россиянин провел 92 матча, в которых набрал 26 очков (10 шайб + 16 передач).

"Конечно, Магнитогорск мой родной город, и я получал огромное удовольствие, играя в нем во время локаута (в НХЛ), - сказал он. - В тот период я встречался с ребятами, друзьями, с кем играл и начинал там, поэтому не исключаю, что приеду в Россию. Сыграть еще раз в "Магнитке" мне было бы приятно".

Форвард отметил, что с "Айлендерс" он стал чаще играть в Кубке Стэнли. "Очень приятно, что в последние два сезона в "Айлендерс" я играл в плей-офф. Мы выступали достойно в прошлом году и в этом тоже, попав во второй раунд. Считаю, что мы движемся в правильном направлении. Мне лично все нравится, у тренеров другой подход - они больше разговаривают с игроками, общаются, спрашивают", - отметил Кулемин.

"Микроклимат в команде хороший, все ребята держатся вместе. Руководство делает правильные шаги, приятно играть в команде, которая на что-то претендует. Хотелось бы, конечно, выиграть Кубок Стэнли. Плей-офф в НХЛ - это совсем другая игра, и я это почувствовал в последние два года", - добавил он.

От "Торонто" только позитивные воспоминания

Кулемин отметил высочайшую хоккейную организацию в "Торонто", где он выступал в течение шести лет. "Там все делается для игроков, - отметил хоккеист. - "Торонто" же на протяжении многих лет не всегда хорошо играет, но болельщики всегда его поддерживают. Даже после плохой игры тебе пожелают удачи и скажут, что верят в команду".

С 17 сентября по 1 октября в Торонто пройдет Кубок мира по хоккею. "Так как Торонто является самым большим городом в Канаде, ажиотаж перед Кубком мира только усиливается. У меня очень много друзей из Нью-Йорка хотят приехать посмотреть игры, поскольку это будет турнир самого высокого уровня", - подчеркнул Кулемин.