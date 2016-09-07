Бюджет ХК "Йокерит" остался неизменным и составляет порядка €20 млн

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Артур Кутуев/. Бюджет хоккейного клуба "Йокерит" остался неизменным по сравнению с двумя прошлыми сезонами и составляет порядка €20 млн. Об этом ТАСС сообщил президент и исполнительный директор финского клуба Юкка Кохонен.

Клуб из Хельсинки, являющийся 6-кратным чемпионом Финляндии, выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) третий сезон подряд (с сезона-2014/15). Высшими достижениями клуба в лиге является второе место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата прошлого сезона и четвертьфинал Кубка Гагарина - 2015.

"Бюджет "Йокерита" по сравнению с показателями двух предыдущих сезонов остался примерно на том же уровне и составляет порядка €20 млн, большая его часть приходится на игроков, тренеров и штаб команды. Расходы на переезды и страховки также являются существенными в условиях большого количества перелетов в такой крупной интернациональной лиге, как КХЛ. В том числе поэтому "Йокерит" решил не участвовать в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), так как аналогичный турнир в Финляндии высокого уровня, а выступление в МХЛ потребует больших затрат, связанных с перелетами по обширной территории", - отметил Кохонен.

По словам руководителя клуба, "Йокерит" готов рассмотреть проведение выставочных матчей в Китае в следующее межсезонье в качестве большей популяризации финской команды и развития маркетиноговых связей с азиатским регионом. "Пекин и Хельсинки являются городами- побратимами, поэтому "Йокерит" очень хорошо известен и популярен в Пекине. Мы уже установили очень тесные отношения с китайскими хоккейными организациями и частными лицами. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать китайский хоккей, предоставляя квалифицированную помощь в сооружении хоккейных арен, учебно-методической работе, проведении детско-юношеских турниров, подготовке тренеров, не говоря уже о сотрудничестве с "Куньлунь Ред Стар", - сказал президент клуба.

"Так, например, юношеские команды "Йокерита" этим летом приняли участие в двух турнирах в Пекине, - продолжил Кохонен. - А затем уже у нас в Хельсинки в августе была большая группа почти из 100 юношей, их родителей, тренеров и обслуживающего персонала".

В девятом сезоне КХЛ клуб из Пекина "Куньлунь Ред Стар" стал седьмым иностранным участником лиги. Состав команды пополнили 7 финских хоккеистов, свои первые сборы в истории китайская команда провела в финском городе Виерумяки, а возглавляет ее российский специалист Владимир Юрзинов- младший, начинавший свою тренерскую карьеру в Финляндии и долгое время проработавший с местными клубами

Посещаемость игр "Йокерита" в КХЛ возросла

Президент финского клуба рассказал о стабильных показателях продаж сезонных абонементов на чемпионат КХЛ. "Количество проданных абонементов в прошлом сезоне составило 4,5 тысячи. Что почти на 30% превысило показатели нашего последнего выступления в СМ-лиге (2013/2014). В этом году мы ожидаем примерно такие же цифры по уровню продаж, так как на данный момент мы уже реализовали 4 тысячи сезонных абонементов", - отметил Кохонен.

Домашние ареной "Йокерита" является многофункциональная "Хартвалл Арена", которая при проведении хоккейных матчей рассчитана примерно на 13,5 тысяч болельщиков. По официальной статистике Международной федерации хоккея средняя посещаемость игр "Йокерита" в прошлом сезоне составила 10,468 человек, что является седьмым показателем среди всех европейских хоккейных клубов.

Кохонен также отметил, что не знает, планируют ли другие финские клубы по примеру команды из Хельсинки подавать заявки для вступления в КХЛ, поэтому он горд, что именно "Йокерит" представляет Финляндию в лиге и клуб рассчитывает на плодотворное сотрудничество с КХЛ.