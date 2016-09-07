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"Реал" может подписать спонсорский контракт на €120 млн в год

Спорт
7 сентября, 11:05 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 7, сентября. /ТАСС
В данный момент "Реал" имеет соглашение с компанией Adidas, согласно условиям которого клуб в год получает €44,6 млн
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МАДРИД, 7 сентября. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб "Реал" намерен заключить спонсорский контракт с производителем экипировки фирмой Nike на сумму €120 млн в год. Об этом сообщает испанское издание Ok Diario.

В данный момент "Реал" имеет соглашение с компанией Adidas, согласно условиям которого клуб в год получает €44,6 млн. По данным издания, руководство испанского клуба недовольно тем фактом, что контракт той же фирмы с английским "Манчестер Юнайтед" рассчитан на 98,4 млн евро. При том, что "Реал" за последние три года дважды выигрывал Лигу чемпионов, а МЮ подобными результатами похвастать не может.

Нынешнее соглашение "Реала" с Adidas рассчитано до 2020 года.

Рекордную сумму от производителя экипировки получает испанская "Барселона", подписавшая договор с Nike на €155 млн. Второй по величине контракт имеет "Манчестер Юнайтед", третий - немецкая "Бавария" (€60 млн, Adidas).

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