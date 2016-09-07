На Украине опровергли слухи о бойкоте ЧМ-2018 в России

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Информация о том, что сборная Украины намерена бойкотировать чемпионат мира по футболу в России, не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе украинской команды Александр Гливинский.
Ранее газета "Известия" написала, что власти Украины и Федерация футбола Украины (ФФУ) обсуждают возможность добровольного отказа от участия в мировом первенстве 2018 года.
"Не думаю, что это имеет место. Думаю, что эта информация - выдумка. Мы выступаем в отборочном раунде, и перед командой стоит задача занять первое место в группе и выйти в финальную стадию чемпионата мира. Другой задачи нет", - сказал Гливинский.
Сборная Украины выступает в группе I европейской зоны квалификации чемпионата мира - 2018. Ее соперниками являются команды Турции, Хорватии, Исландии, Финляндии и Косова. В своем первом матче отборочного цикла украинская сборная в Киеве сыграла вничью с исландцами (1:1, 5 сентября).
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.