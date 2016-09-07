Футболист "Спартака" Промес имеет проблемы с задней поверхностью бедра

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МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес в матче за сборную Нидерландов получил повреждение мышц задней поверхности бедра. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Королевского футбольного союза Нидерландов (КНВБ).
6 сентября сборная Нидерландов провела отборочный матч чемпионата мира против команды Швеции (1:1). Промес вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте.
"Промес имеет некоторые проблемы с мышцами задней поверхности бедра", - сообщили в пресс-службе.
Ближайший матч "Спартак" проведет 11 сентября. В рамках 6-го тура чемпионата России красно-белые встретятся на своем поле с московским "Локомотивом".