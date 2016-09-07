Команда Фьюри подтвердила, что реванш с Кличко состоится 29 октября в Манчестере

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ЛОНДОН, 7 сентября. /ТАСС/. Команда британского боксера Тайсона Фьюри подтвердила, что реванш с украинцем Владимиром Кличко состоится 29 октября в Манчестере. Об этом сообщается на странице команды в социальной сети Twitter.
REMATCH CONFIRMED: @Tyson_Fury fights @Klitschko live on BoxNation from Manchester, Sat 29th Oct! #FuryKlitschko2 pic.twitter.com/f2pSPzKbSR— Team Fury (@teamfuryoffical) 7 сентября 2016 г.
Повторный бой Фьюри с Кличко, который был запланирован на 9 июля в Манчестере, был отложен из-за травмы британца.
В ноябре 2015 года в 12-раундовом бою в Германии Фьюри выиграл у Кличко по очкам единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). Позднее британец был лишен титула IBF из-за отказа проводить обязательную защиту.
Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге - 25 побед (18 нокаутом). Кличко потерпел четыре поражения в карьере при 64 победах (53 нокаутом).