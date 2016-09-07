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Москва является ключевым городом в концепции подготовки РФ к ЧМ-2018

Спорт
7 сентября, 13:38 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Олег Кошелев
Во время турнира в столице будет штаб-квартира ФИФА и оргкомитета, вещательный центр
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МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Москва является ключевым городом в концепции подготовки России к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом журналистам заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

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В Москве стартовал четвертый операционный визит совместной делегации Международной федерации футбола (ФИФА) и оргкомитета "Россия-2018" на российские стадионы, на которых пройдут матчи чемпионата мира 2018 года. В рамках визита, который пройдет с 7 по 15 сентября, делегация посетит стадионы в пяти городах-организаторах матчей ЧМ-2018. 7 сентября делегация побывала на стадионе "Лужники".

"В целом Москва - ключевой город нашей концепции. Здесь (во время чемпионата мира) будет штаб-квартира ФИФА и оргкомитета, вещательный центр, здесь пройдет жеребьевка (финальной стадии мирового первенства). Также здесь будет проживать много болельщиков. У нас заключены контракты более чем на 14 тысяч гостиничных номеров в Москве", - сказал Сорокин.

Реконструкцию стадиона "Лужники" планируется завершить до конца 2016 года. По ее итогам количество зрительских мест вырастет с 78 до 81 тыс. Трибуны будут максимально приближены к футбольному полю, а количество входов увеличится с 13 до 23. В "Лужниках" будут установлены два больших видеоэкрана для просмотра матчей, кроме того, стадион и смотровую площадку на Воробьевых горах свяжет канатная дорога.

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