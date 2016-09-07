Канделаки: российским телезрителям неинтересно наблюдать за Паралимпиадой без атлетов РФ

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро не вызовут интереса у российских телезрителей из-за того, что в них не примут участие российские спортсмены. Такое мнение высказала ТАСС генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки.

Ранее пресс-служба "Матч ТВ" сообщила ТАСС, что канал будет освещать Паралимпийские игры только в новостных программах.

"У субхолдинга "Матч", безусловно, есть права на трансляцию Паралимпиады, но у нас нет обязательств по трансляции, поэтому принято решение не освещать Паралимпиаду, - сказала Канделаки. - Российских спортсменов там нет, а в первую очередь зрителю интересно видеть собственную команду на международных соревнованиях, а не наблюдать за тем, как соревнуются другие. Седьмого, восьмого и девятого сентября пройдут Игры для отстраненных российских паралимпийцев, мы полномасштабно будем освещать эти соревнования".

Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в Играх 2016 года. Попытки оспорить данное решение в суде ни к чему не привели, МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх в Рио-де- Жанейро. Решение МПК было вынесено по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

В связи с недопуском российской команды к Играм в Рио- де-Жанейро будут организованы специальные соревнования для паралимпийцев. В турнире, который состоится на площадках учебно-тренировочных центров "Новогорск" и "Озеро Круглое", а также спортивных базах Москвы и Московской области 8-9 сентября, примут участие 263 спортсмена. Церемония открытия пройдет 7 сентября в московском "Крокус Сити Холле".

Паралимпийские игры пройдут с 7 по 18 сентября.