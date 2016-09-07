ФИФА: прогнозы по завершению строительства стадиона в Санкт-Петербурге оптимистичны

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Прогнозы относительно сроков завершения строительства стадиона в Санкт-Петербурге оптимистичны. Об этом журналистам сообщил директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

"Мы делали обзор стадиона в Петербурге. Прогнозы оптимистичны, это внушает надежду. Детальнее мы можем поговорить после его посещения на днях. Мы оценим как техническую сторону его строительства, так и операционную", - сказал Смит.

История строительства

Стадион, где пройдут матчи ЧМ-2018, был заложен в западной части Крестовского острова в 2007 году. Его проект корректировали трижды: в 2008, 2010 и 2013 годах. Постепенно стоимость арены увеличивалась с предполагаемых изначально 6,7 млрд до возможных 43,8 млрд рублей. Ранее ТАСС сообщал, что смета строительства стадиона "Зенит- Арена" увеличена на 4,3 млрд рублей до 39,2 млрд рублей.

В конце июля администрация Петербурга, которая является заказчиком строительства "Зенит-Арены", расторгла контракт с генподрядчиком строительства стадиона компанией "Инжтрансстрой-СПб". Она также передала в правоохранительные органы информацию о дефиците в 2,5 млрд рублей, которые не смог объяснить генподрядчик. В августе был проведен конкурс на поиск нового генподрядчика на достройку стадиона и прилегающей инфраструктуры, его победителем стала компания "Метрострой".

По проекту арена будет оснащена раздвижной крышей и выкатным полем. В угловых секторах стадиона разместятся два информационных табло размером 30 на 10 м. Трибуна будет состоять из трех ярусов: трибуны нижнего ярусa, включая места категории повышенной комфортности, ярус лож для правительства, официальных лиц и категории "бизнес" (скай-боксы), а также трибуны верхнего ярусa. Вместимость стадиона составит 60-69 тыс. зрителей. Для маломобильных групп населения предусмотрены специальные лифты, вестибюли и места.

Кубок конфедераций в России пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. Стадион в Санкт-Петербурге примет три игры группового этапа турнира, включая матч открытия, а также финальный матч. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны, включая Санкт-Петербург.