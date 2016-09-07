ФПБР санкционировала бой дисквалифицированного за допинг боксера Евгения Градовича

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Федерация профессионального бокса России (ФПБР) санкционировала бой бывшего чемпиона мира Евгения Градовича, дисквалифицированного Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) до лета 2017 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь ФПБР Игорь Мазуров.

РУСАДА дисквалифицировала Градовича, начиная с 30 июня 2015 года, на два года за обнаружение в пробе спортсмена запрещенных препаратов группы S4 (Гормоны и модуляторы метаболизма).

"Мы санкционировали бой. На объявление РУСАДА о дисквалификации мы не отреагировали и оставили его без комментариев", - сказал Мазуров.

Градович 9 сентября в Челябинске проведет бой против никарагуанца Эусебио Осехо.

Всего на счету 30-летнего Градовича 21 победа (9 нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Осехо 28 побед (8 нокаутом), 17 поражений и три ничьи.