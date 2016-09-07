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ФПБР санкционировала бой дисквалифицированного за допинг боксера Евгения Градовича

Спорт
7 сентября, 13:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
"На объявление РУСАДА о дисквалификации мы не отреагировали и оставили его без комментариев", - сказал ТАСС генсек Федерации профессионального бокса России
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Евгений Градович

Евгений Градович

© Christian Petersen/Getty Images, архив

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Федерация профессионального бокса России (ФПБР) санкционировала бой бывшего чемпиона мира Евгения Градовича, дисквалифицированного Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) до лета 2017 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь ФПБР Игорь Мазуров.

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РУСАДА дисквалифицировала Градовича, начиная с 30 июня 2015 года, на два года за обнаружение в пробе спортсмена запрещенных препаратов группы S4 (Гормоны и модуляторы метаболизма).

"Мы санкционировали бой. На объявление РУСАДА о дисквалификации мы не отреагировали и оставили его без комментариев", - сказал Мазуров.

Градович 9 сентября в Челябинске проведет бой против никарагуанца Эусебио Осехо.

Всего на счету 30-летнего Градовича 21 победа (9 нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Осехо 28 побед (8 нокаутом), 17 поражений и три ничьи.

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