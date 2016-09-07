Александр Овечкин стал капитаном сборной России по просьбе главного тренера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Александр Овечкин был назначен капитаном сборной России по хоккею на Кубок мира по решению главного тренера национальной команды Олега Знарка. Об этом хоккеист рассказал журналистам.

Ассистентами Овечкина будут Евгений Малкин и Павел Дацюк.

"Рад быть на таком турнире капитаном, повести за собой ребят. Думаю, что каждый из игроков мог быть капитаном, - сказал Овечкин. - Ко мне Олег Валерьевич (Знарок) подошел и попросил быть капитаном. Я сказал: "Спасибо за доверие".

Россияне в четверг сыграют контрольный матч с командой Чехии. "Наконец, какая-то практика перед играми появится. Для ребят, которые выступают в КХЛ (Континентальной хоккейной лиге), это будет стимулом, другой уровень. Уже станет понятно, как будет действовать команда на Кубке мира", - добавил Овечкин.

В среду перед тренировкой российские хоккеисты почтили память погибшей в авиакатастрофе в 2011 году ярославской команды "Локомотив". "Мы помним ребят, помним команду", - отметил он.

Форвард Артемий Панарин считает, что Овечкин стал капитаном сборной России, поскольку он является авторитетом в команде.

"Очень рад этому, это авторитетный человек в нашей команде, уважаемый. Все правильно", - сказал Панарин.

По словам Панарина, функционально он чувствует себя хорошо. "В техническом плане есть кое-какие вопросы к себе, но надеюсь, что через товарищеские игры все наладится. Относительно вопросов, то баланс теряю, единоборства кое- какие проигрываю", - отметил он.

Россияне проведут первый выставочный матч с командой Чехии 8 сентября. "От чехов ничего не ждем, сконцентрированы сами на себе, на командных действиях, которые отрабатываем", - подчеркнул Панарин.

Сборная России готовится к Кубку мира, который пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября.