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Александр Овечкин стал капитаном сборной России по просьбе главного тренера

Спорт
7 сентября, 14:09 дата обновления: 7 сентября, 14:16 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
"Рад быть на таком турнире капитаном, повести за собой ребят. Думаю, что каждый из игроков мог быть капитаном", - сказал форвард национальной команды
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Александр Овечкин

Александр Овечкин

© Артем Коротаев/ТАСС, архив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Александр Овечкин был назначен капитаном сборной России по хоккею на Кубок мира по решению главного тренера национальной команды Олега Знарка. Об этом хоккеист рассказал журналистам.

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Ассистентами Овечкина будут Евгений Малкин и Павел Дацюк.

"Рад быть на таком турнире капитаном, повести за собой ребят. Думаю, что каждый из игроков мог быть капитаном, - сказал Овечкин. - Ко мне Олег Валерьевич (Знарок) подошел и попросил быть капитаном. Я сказал: "Спасибо за доверие".

Россияне в четверг сыграют контрольный матч с командой Чехии. "Наконец, какая-то практика перед играми появится. Для ребят, которые выступают в КХЛ (Континентальной хоккейной лиге), это будет стимулом, другой уровень. Уже станет понятно, как будет действовать команда на Кубке мира", - добавил Овечкин.

В среду перед тренировкой российские хоккеисты почтили память погибшей в авиакатастрофе в 2011 году ярославской команды "Локомотив". "Мы помним ребят, помним команду", - отметил он.

Форвард Артемий Панарин считает, что Овечкин стал капитаном сборной России, поскольку он является авторитетом в команде.

"Очень рад этому, это авторитетный человек в нашей команде, уважаемый. Все правильно", - сказал Панарин.

По словам Панарина, функционально он чувствует себя хорошо. "В техническом плане есть кое-какие вопросы к себе, но надеюсь, что через товарищеские игры все наладится. Относительно вопросов, то баланс теряю, единоборства кое- какие проигрываю", - отметил он.

Россияне проведут первый выставочный матч с командой Чехии 8 сентября. "От чехов ничего не ждем, сконцентрированы сами на себе, на командных действиях, которые отрабатываем", - подчеркнул Панарин.

Сборная России готовится к Кубку мира, который пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября.

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