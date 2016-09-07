ФХР утвердила слоган сборной России на Кубок мира

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Слоган "Красная машина. Сделано в России" будет официальным для сборной России по хоккею на Кубке мира. Об этом журналистам сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.
"Наш слоган это "Red machine. Made in Russia" ("Красная машина. Сделано в России"). Мы будем придерживаться этого слогана, - сказал Ротенберг. - То, что мы можем мотивировать команду и сделать свой слоган на Кубок мира - мы это уже сделали, только утвердили его".
Турнир пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября.