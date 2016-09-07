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Федор Емельяненко ведет переговоры о продолжении карьеры

Спорт
7 сентября, 13:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
По словам тренера бойца, его подопечный проводит сбор в Старом Осколе вместе с командой
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Федор Емельяненко

Федор Емельяненко

© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко проводит сбор в Старом Осколе и ведет переговоры с несколькими организациями о продолжении карьеры. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Владимир Воронов.

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"Федор проводит сбор в Старом Осколе вместе с командой, это не только общая физическая подготовка, но и полная работа. Сейчас ведем переговоры со всеми мировыми организациями о дальнейшей карьере, хотя, конечно, молодых ребят много подрастает. Но мы еще попробуем побиться", - сказал Воронов.

Емельяненко объявил о возобновлении карьеры прошлым летом. За это время он одержал досрочную победу над индийцем Джейдипом Сингхом, а также победил бразильца Фабио Мальдонадо. Результат поединка Мальдонадо впоследствии оспорил, но результат боя не был изменен. Всего в активе Емельяненко 36 побед и четыре поражения.

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