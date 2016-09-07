Видеотрансляция церемонии открытия турнира для паралимпийцев РФ, отстраненных от Игр в Рио

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В московском концертном зале "Крокус Сити Холл" проходит церемония открытия соревнований для российских спортсменов, отстраненных от Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
В турнире примут участие 263 спортсмена. Соревнования состоятся на площадках учебно-тренировочных центров "Новогорск" и "Озеро Круглое", а также спортивных базах Москвы и Московской области 8-9 сентября.
Инициатором проведения турнира стал президент РФ Владимир Путин. Призовые на соревнованиях в Московской области будут идентичны олимпийским.
Восьмого и девятого сентября пройдут Игры для отстраненных российских паралимпийцев, мы полномасштабно будем освещать эти соревнования Тина Канделаки генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ"
На турнире будут представлены 18 видов спорта: академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ, легкая атлетика, пауэрлифтинг, плавание, пулевая стрельба, стрельба из лука, велоспорт, волейбол сидя, голбол, дзюдо, конный спорт, настольный теннис, теннис на колясках, триатлон, фехтование на колясках, мини-футбол, футбол лиц с заболеванием церебральным параличом.
22 июля Международный паралимпийский комитет (МПК) открыл дело в отношении Паралимпийского комитета Россим (ПКР) в связи с получением от Всемирного антидопингового агентства имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе главы независимой комиссии Ричарда Макларена. В итоге МПК дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года. Спортивный арбитражный суд 23 августа отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде, а позднее МПК объявил, что более чем 175 российским спортсменам отказано в индивидуальном допуске к участию в Играх.